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В Воронеже сгорели два российских комплекса РЭБ «Житель»

17 февраля 2025, 12:32

В Воронеже сгорели два российских комплекса РЭБ «Житель»

В Воронеже сгорели два российских комплекса РЭБ «Житель». Фото: кадр из видео В Воронеже сгорели два российских комплекса РЭБ «Житель». Фото: кадр из видео

В ночь с 27 на 28 января 2025 года на территории завода «Протек» в Воронеже произошел пожар, в результате которого полностью уничтожены два российских комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Р-330Ж «Житель». Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Эти станции РЭБ предназначались для отправки в зону боевых действий, однако пожар уничтожил их еще до выхода с предприятия. Причины возгорания пока неизвестны.

В Воронеже сгорели два российских комплекса РЭБ «Житель». Фото: кадр из видео

Ранее сообщалось, что агент сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ» вывел из строя российский комплекс РЭБ.

Напомним, структура «Ростеха» закупит американское и немецкое оборудование на 720 млн рублей для производства РЭБ.

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