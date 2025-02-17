Глава российского МИД исключил территориальные уступки Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что в скором времени отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США по урегулированию войны в Украине. При этом он исключил территориальные уступки Украине. Такое заявление Лавров сделал для российских СМИ в понедельник, 17 февраля.

По его словам, о территориальных уступках Украине во время переговоров «не может быть и речи» и обвинил украинскую сторону в «зверствах».

«Посмотрите, какие "зверства" они совершают на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как, с людьми с российскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?», — сказал он, но при этом не озвучил список «зверств».

Говоря об ожиданиях от предстоящих переговоров с США, Лавров заявил, что «мы прежде всего хотим их послушать».

«Мы послушаем американских собеседников. И, конечно, готовы будем отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах», — отметил он.

При этом главе российской дипломатии непонятно, зачем «европейским странам участвовать в переговорах по Украине. Он обвинил европейцев в якобы срыве договоренности еще в 2014 году во время Евромайдана и невыполнении Минских договоренностей, а сейчас в вооруженной поддержке Украины.

Лавров заявил, что «Европа будет пытаться "выцыганивать" заморозку конфликта на Украине для продолжения войны».

«То есть философия у европейцев никуда не делась. Поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов сказал, что сегодня по поручению Владимира Путина в Эр-Рияд вылетают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.