Национальный рекорд: Силач из Мариуполя Александр Лашин и киевлянин Алексей Новиков протянули поезд метро

Стронгмен из Мариуполя Александр Лашин

Стронгмен из Мариуполя Александр Лашин вместе с киевлянином Алексеем Новиковым протянули поезд метрополитена и установили новый национальный рекорд, передает MRPL.city.



Свое выступление силачи посвятили Дню Киева. «Рекорд, который планировали, получился. Немного сложно было, когда скользили из-за мазута. Но это рабочие моменты. Спасибо всем за поддержку», – сказал Александр Лашин.



После небольшого перерыва спортсмены побили собственный рекорд, добавив к поезду в 160 тонн еще три вагона. Всего им удалось протянуть восемь вагонов весом 238 тонн на расстояние 19,55 метров за 1 минуту 53 секунды.

«У нас в спорте всегда так: аппетит просыпается во время еды. Было очень тяжело, но мы это сделали. Мы показали, что украинцы действительно сильная нация, что мы непобедимы, что если мы ставим цель, то мы ее добьемся. Пользуясь случаем, передаю привет и благодарность Мариуполю. Мариуполь – город сильных людей, как и Киев, как и вся Украина», – говорит Лашин.



Он пояснил, что обычно в таких выступлениях используют лестницу и канаты, которые помогают спортсменам с опорой. Но сегодня обошлись без вспомогательных элементов.



«Так, как мы тянули – без канатов и лестницы, – так на соревнованиях тянут фуру весом до 20 тонн. Большие грузы тянут с канатом или лестницей. Но мы решили попробовать без них. Было тяжело из-за скользкого пола, он весь в мазуте. Я поскальзывался и падал. На моей памяти никто в мире так не тянул», – добавил Александр Лашин.



Теперь силачи планируют протянуть ко Дню Независимости самый большой самолет в мире – «Мрія».