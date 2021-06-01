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В Пенсионном фонде разъяснили, какие документы нужны для возобновления выплаты пенсии переселенцам

01 июня 2021, 15:02

В Пенсионном фонде разъяснили, какие документы нужны для возобновления выплаты пенсии переселенцам

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщили, какой перечень документов необходимо предоставить внутренне перемещенным лицам для возобновления выплаты пенсии.

Подчеркивается, что для возобновления пенсионных выплат переселенец должен лично обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда.

При обращении потребуется предоставить следующий пакет документов:

  1. Паспорт (оригинал, а также копии 1-2 страниц и регистрации).
  2. Идентификационный номер (оригинал справки и копия).
  3. Пенсионное удостоверение (оригинал и копия).
  4. Справка о взятии на учет как внутренне перемещенного лица (оригинал и копия).
  5. Справка об открытии текущего счета в учреждениях Ощадбанка.

Проблема приостановки выплаты пенсии ВПЛ возникла в связи с тем, что многие пенсионеры из-за закрытых КПВВ не могут выехать с неподконтрольной территории больше года и снять свои пенсии. В то же время действует постановление Кабмина №1596 о получении пенсий через банки, которое предусматривает порядок приостановки выплат, если они больше года не снимались со счета.

Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2021 года, около 4 тысячам человек из числа внутренне перемещенных лиц таким образом была прекращена выплата пенсии.

Правозащитники сообщили, что во все отделения ПФУ направлено разъяснение министерства социальной политики о том, что на период действия карантина и 30 дней после него запрещено блокировать пенсии переселенцев, которые не снимались больше одного года.

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