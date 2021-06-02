На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов

В отдельных районах Луганской области из-за плохих погодных условий без электричества остались 7 тысяч 948 абонентов. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



Уточняется, что 2 июня в 05:23 произошло автоматическое отключение на подстанции 6 кВ. В результате в Свердловске без электроэнергии — 5 042 абонента.



В 04:51 произошло автоматическое отключение на подстанции 110 кВ «Должанка», в результате чего обесточено 2906 абонентов в поселках Шахтерский и Вальяновское (ранее Ленинский), а также частично в поселке шахты № 25 и селе Матвеевка.