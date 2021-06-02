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На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов

02 июня 2021, 12:26

На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов

В отдельных районах Луганской области из-за плохих погодных условий без электричества остались 7 тысяч 948 абонентов. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».

Уточняется, что 2 июня в 05:23 произошло автоматическое отключение на подстанции 6 кВ. В результате в Свердловске без электроэнергии — 5 042 абонента.

В 04:51 произошло автоматическое отключение на подстанции 110 кВ «Должанка», в результате чего обесточено 2906 абонентов в поселках Шахтерский и Вальяновское (ранее Ленинский), а также частично в поселке шахты № 25 и селе Матвеевка.

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