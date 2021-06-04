СНБО: С госдач в Конче-Заспе и Пуще-Водице выселяют первых 20 человек

С государственных дач в Конче-Заспе и Пуще-Водице начали выселять первых 20 человек. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.



«Относительно выполнения протокольного решения от 14 мая 2021 года о необходимости урегулирования вопроса об использовании объектов государственной собственности. Речь шла именно о Конче-Заспе, о Пуще-Водице. На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 лиц сейчас находятся в процедуре выселения из особняков», – рассказал Данилов.



По его словам, в число попавших под выселение вошли: бывший генпрокурор Святослав Пискун, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, бывший министр юстиции Александр Лавринович, бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник и его бывший заместитель Виктор Ивченко, бывший вице-премьер-министр Иван Васюник, экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов, бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко, бывший руководитель Одесского рыбхоза Сергея Юрчик и другие.



Данилов добавил, что сейчас госпредприятие, у которого брали в аренду объекты эти люди, сейчас еще и осталось им должно. Он привел примеры, по которым госпредприятие должно арендаторам от 2 до свыше 11 миллионов гривен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит государственных земель и домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице, а также установить лиц, в пользовании которых они находятся. В целом речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных домов и дач.