Полный аудит: Зеленский собрался выселить бывших топ-чиновников из госдач в Конче-Заспе и Пуще-Водице

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит государственных земель и домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице, а также установить лиц, в пользовании которых они находятся. Об этом он сказал в своем видеообращении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.



По его словам, в целом речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных домов и дач.



«В конце 2014 года во времена бывшего президента и согласно постановления правительства был отменен перечень категорий лиц, которые имеют право на льготное проживание, что на первый взгляд, выглядит неплохо. А на самом деле это легализовало пребывание на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц», – пояснил Зеленский.



Он указал, что это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, а также назвал некоторых бывших топ-чиновников: «Люди по фамилии, например, Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича – например, Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко, и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин».





Президент добавил, что эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали компенсацию за ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать.



«Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конче-Заспе и Пуще-Водице, установить полный перечень лиц, которые там проживают, на каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение этих народов"», – заключил Зеленский.