В ОБСЕ рассказали о зонах повышенного экологического риска на Донбассе

Основные риски для окружающей среды на прифронтовых территориях в Донецкой и Луганской областях связаны с физическим повреждением, технологическими и операционными нарушениями в работе промышленных предприятий. Об этом рассказала специалистка проектов Координатора программ ОБСЕ в Украине Алла Ющук, передает «Укринформ».



По данным Ющук, с 2014 года в регионе зафиксировано более полутысячи случаев нарушения работы промышленных объектов. 80% таких инцидентов относятся к категории высокого или очень высокого экологического риска. 25% из них — прямые повреждения в результате боевых действий, еще почти 50% связаны с косвенным влиянием обстрелов и атак, остальные — обычные нарушения технологических и операционных процессов.



«Эксперты выделили зоны повышенного экологического риска. Это агломерации Донецк — Макеевка, Торец — Горловка — Енакиево и город Мариуполь Донецкой области, Луганск и агломерация Алмазная — Ирмино — Золотое Луганской области. Вероятно, критическим следствием боевых действий стало неконтролируемое затопление шахт», — рассказала Ющук.



Особенно опасны, по ее словам, шахты, которые использовались как места хранения опасных отходов. Среди них координаторка программ ОБСЕ назвала рудник «Юный коммунар».

Летом 2017 украинские специалисты и политики заявили, что на шахте «Юный коммунар» начала просачиваться вода из соседних угольных предприятий – шахт «Енакиевская» и «Полтавская».



В Донецке утверждают, что контролируют радиационную обстановку в районе затапливаемой шахты. Последние исследования украинских экологов говорят, что «Юный коммунар» действительно затапливается со стороны «Полтавской» и «Енакиевской» шахт, но там ситуация далека от критической.