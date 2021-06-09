Не будет депутатов и сессий горсовета: Что изменится в Славянске с введением ВГА

Жители Славянска не увидят существенных отличий от привычного уклада жизни города с введением военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом рассказал действующий городской голова Вадим Лях в эфире телеканала «Дом».



Он подчеркнул, что из-за действий отдельных политических сил в Славянске до сих пор не принят бюджет города, и это уже влечет экономические последствия и угрозы жизнедеятельности громады.



По словам мэра, с введением ВГА продолжится действие институтов гражданского общества, работа гражданских активистов, общение с жителями.



«Да, не будет депутатского корпуса, не будет сессий городского совета. Но это не значит, что не будет совещаний, общения с людьми, выслушивания их предложений по поводу развития города», – отметил Вадим Лях.



Он подчеркнул, что законодательство действует и должно исполняться независимо от того, управляет ли территорией мэр и депутатский корпус или ВГА. При этом на главу ВГА накладывается ряд ограничений, что исключает злоупотребления властью.



«И то, что необходимо для принятия решений, как мэру, так и депутатскому корпусу, точно так же будет необходимым для руководителя ВГА. Я имею в виду земельные вопросы, застройка и так далее. Будет запрещено отчуждение, продажа земли. Поэтому при единоличном действии этого человека ничего не произойдет такого, что уже нельзя будет исправить. Тем более, что в части действий законодательство его ограничивает до полноценного проведения выборов, и возвращения в работу городского совета», – пояснил мэр.



Он снова повторил, что в Славянске не будет ни комендантского часа, ни того, что городом будут руководить только военные. Лях привел в пример областную военно-гражданскую администрацию, в которой работают фактически те же самые отделы, которые были в мирное время, а многие из специалистов работали в этих органах и до войны.



«Я уверен, что при переходе Славянска на ВГА 99% людей, которые работают в органах местного самоуправления, будут продолжать здесь работать, оказывать все те же самые услуги. Будут работать Центр предоставления административных услуг, органы соцзащиты и пр. Поэтому любой житель, который вдруг ушел в отпуск в мае и вернется в город, в котором уже введена ВГА, вряд ли увидит существенные отличия», – заключил Вадим Лях.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



14 апреля мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию.