Существует масса способов приобрести роскошные украшения для себя или на подарок. Кто-то предпочитает посещать обычные магазины и подолгу рассматривать витрины, примерять понравившиеся образцы. Но не у всех есть время и возможность для таких классических покупок. Поэтому все чаще потребители выбирают онлайн шопинг.



Сделать это не сложно, так как эксперты Злато легко проведут вас по всем «коридорам» онлайн приобретений. Ну, а ювелирный каталог, который регулярно пополняется новыми сериями и коллекциями станет в этом деле отличным помощником.



Удобно и просто



Именно по таким параметрам разрабатывается Е-каталог, позволяя тем самым покупателю максимально быстро и легко отыскать нужный товар. Во-первых, все изделия разделены на разные группы. Причем разделение может быть:

по брендам; по стилям; по используемым металлам; по стоимости; по декоративному оформлению.

Так же в отдельные группы выделены украшения для женщин, мужчин и детей. Создается впечатление, что вы попадаете в библиотеку, где все разложено по полочкам. Только тут вместо книг – роскошные и изысканные аксессуары.



На любой вкус и цвет



Драгоценности могут быть изготовлены из разных материалов. Поэтому в каталоге есть четкое разделение на группы из золота или серебра. Каждая группа в свою очередь разделяется на модели в зависимости от используемого покрытия или сплава. Для голда это:

красное золото;

белое;

желтое;

комбинированное.

Для серебра это вариации с родиевым покрытием, чернением или позолотой. Если для декоративного оформления используются драгоценные камни, то украшения «попадают» в соответствующий раздел. Так же существуют подклассы с декором, выполненным с помощью техники алмазная грань, керамики, эмали и пр.



Но вне зависимости от того в каком разделе ювелирного каталога вы «подобрали» для себя украшение, оно однозначно качественное и выполненное согласно строгим стандартам индустрии.



То есть для его создания используются только высокопробные драгоценные металл, мега качественные самоцветы. Если вы выбрали изделие из золота, то это 585 проба. Если же становили свой выбор на модели серебряной, то это 925 проба. Огранка камней разнообразна, но подобрана так чтобы заставить каждую грань любого минерала заиграть во всей своей красе.

Качественные фото позволят оценить разнообразие моделей и их красоту. Ну а детальное описание дает представление о том, из чего изготовлен каждый образец. Подобрать по размерам изделие не сложно, так как ювелирный каталог содержит размерные таблицы.



Кроме того эксперты Zlato всегда придут на помощь и подскажут на какую новинку обратить внимание и как сделать удачное приобретение.