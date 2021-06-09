Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ювелирный каталог — настоящий ларец изысканных вещей (реклама)

09 июня 2021, 17:48

Ювелирный каталог — настоящий ларец изысканных вещей (реклама)

Существует масса способов приобрести роскошные украшения для себя или на подарок. Кто-то предпочитает посещать обычные магазины и подолгу рассматривать витрины, примерять понравившиеся образцы. Но не у всех есть время и возможность для таких классических покупок. Поэтому все чаще потребители выбирают онлайн шопинг.

Сделать это не сложно, так как эксперты Злато легко проведут вас по всем «коридорам» онлайн приобретений. Ну, а ювелирный каталог, который регулярно пополняется новыми сериями и коллекциями станет в этом деле отличным помощником.

Удобно и просто

Именно по таким параметрам разрабатывается Е-каталог, позволяя тем самым покупателю максимально быстро и легко отыскать нужный товар. Во-первых, все изделия разделены на разные группы. Причем разделение может быть:

  1. по брендам;
  2. по стилям;
  3. по используемым металлам;
  4. по стоимости;
  5. по декоративному оформлению.

Так же в отдельные группы выделены украшения для женщин, мужчин и детей. Создается впечатление, что вы попадаете в библиотеку, где все разложено по полочкам. Только тут вместо книг – роскошные и изысканные аксессуары.

На любой вкус и цвет

Драгоценности могут быть изготовлены из разных материалов. Поэтому в каталоге есть четкое разделение на группы из золота или серебра. Каждая группа в свою очередь разделяется на модели в зависимости от используемого покрытия или сплава. Для голда это:

  • красное золото;
  • белое;
  • желтое;
  • комбинированное.

Для серебра это вариации с родиевым покрытием, чернением или позолотой. Если для декоративного оформления используются драгоценные камни, то украшения «попадают» в соответствующий раздел. Так же существуют подклассы с декором, выполненным с помощью техники алмазная грань, керамики, эмали и пр.

Но вне зависимости от того в каком разделе ювелирного каталога вы «подобрали» для себя украшение, оно однозначно качественное и выполненное согласно строгим стандартам индустрии.

То есть для его создания используются только высокопробные драгоценные металл, мега качественные самоцветы. Если вы выбрали изделие из золота, то это 585 проба. Если же становили свой выбор на модели серебряной, то это 925 проба. Огранка камней разнообразна, но подобрана так чтобы заставить каждую грань любого минерала заиграть во всей своей красе.

Качественные фото позволят оценить разнообразие моделей и их красоту. Ну а детальное описание дает представление о том, из чего изготовлен каждый образец. Подобрать по размерам изделие не сложно, так как ювелирный каталог содержит размерные таблицы.

Кроме того эксперты Zlato всегда придут на помощь и подскажут на какую новинку обратить внимание и как сделать удачное приобретение.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
22:37
«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
09:23
«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки
08:35
«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой
все новости
18:59
Зеленский на Донбассе: Обстрелов стало меньше последние 7-10 дней
18:27
«Надеюсь, никто не пожалеет, что не помогли Украине укрепить оборону»: Кулеба – об отказе Германии в поставках оружия
18:07
В СБУ заявили, что обнаружили механизм легализации боевиков в Украине
17:59
Кулеба заявил, что готов к разговору с Лавровым в рамках Нормандского формата
17:48
Ювелирный каталог — настоящий ларец изысканных вещей (реклама)
17:28
Не будет депутатов и сессий горсовета: Что изменится в Славянске с введением ВГА
17:24
На Донбассе за сутки выявили 77 случаев коронавируса
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
17:00
Полиция: С начала года в Донецкой области произошло более 240 случаев домашнего насилия
16:58
Кабмин планирует заменить льготы на проезд денежной компенсацией
16:44
В Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО работает только один человек. Пока без зарплаты
16:36
Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата
16:00
Вадим Лях заявил, что снова будет участвовать в выборах мэра Славянска
15:42
Более 200 переселенцев получат жилье по программе 70/30: Подробности
15:19
В Минздраве ожидают, что Украина будет в «зеленой» зоне карантина все лето
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция