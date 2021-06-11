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«ДНР» и «ЛНР» объявили о приходе нового «инвестора» на предприятия вместо «Внешторгсервиса»

11 июня 2021, 08:33

«ДНР» и «ЛНР» объявили о приходе нового «инвестора» на предприятия вместо «Внешторгсервиса»

Компания «Внешторгсервис» больше не будет управлять крупными металлургическим и коксохимическими предприятиями на неподконтрольной Украине территории. Ей на смену пришла «группа инвесторов», имена участников которой не раскрываются.

Об этом говорится в совместном заявлении глав группировок «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Переход предприятий к новым «инвесторам» там объяснили «сложной ситуацией на промышленных комплексах, переданных республиками в управление ЗАО "Внешторгсервис", где задолженность по заработным платам приобрела хронический характер».

«В настоящее время правительствами республик завершены переговоры с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении ЗАО "Внешторгсервис"», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь — по заработной плате.

«Новый инвестор принял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий в течение трех месяцев, уволившимся — в течение шести месяцев. Первый транш в размере среднемесячной заработной платы будет выплачен до конца этой недели», — говорится в заявлении Пушилина и Пасечника.

Они пообещали, что задолженность перед контрагентами будет погашаться в соответствии с подписываемыми графиками, но первые платежи по долгам перед основными предприятиями при «Л-ДНР» будут произведены до 11 июня.

Также сообщается, что в планах «инвестора» «обеспечить стабильную работу, развитие и модернизацию производственных мощностей промышленных гигантов» ОРДЛО.

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над своими промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис». 

Компания «Внешторгсервис» формально зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».

В начале 2021 года из-под контроля «Внешторгсервиса» был выведен Донецкий металлургический завод. Также был выеден Енакиевский коксохимпром. Кроме того, была информация, что эта компания уйдет с Алчевского металлургического комбината. Подробнее об этом «Новости Донбасса» писали здесь.

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