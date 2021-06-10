В России отозвали лицензию у банка, который связывают с Курченко

Центральный банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у Энергомашбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Решение об отзыве лицензии было принято из-за того, что Энергомашбанк полностью утратил собственный капитал, исполнив требования Центробанка по доформировании резервов. Причиной этого называются «существенные кредитные риски и низкое качество активов». Кроме того, собственники банка, по мнению регулятора, не приняли меры по укреплению финансовой устойчивости своей организации.



Кроме лицензии на банковскую деятельность у Энергомашбанка также аннулировали лицензию на операции на рынке ценных бумаг. Центробанк назначил временную администрацию в Энергомашбанк.



В 2018 году Энергомашбанк продали группе инвесторов, которые были неизвестны на рынке. Источники газеты «Коммерсант» называли новых собственников номинальными. По данным агентства НСН, настоящим владельцем Энергомашбанка был сбежавший в РФ украинский олигарх Сергей Курченко.



По информации РБК, Энергомашбанк кредитовал компанию «Газ-Альянс» Курченко. В качестве залога банк получил продукцию, которой торгует «Газ-Альянс», и сырье для ее производства: например, железорудный концентрат, стальную заготовку, уголь. Эта продукция могла быть донбасского происхождения, так как другая связанная с Курченко компания — «Внешторгсервис» — контролирует большинство крупных промышленных предприятий на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях.