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Данилов: Выдача российских паспортов на Донбассе фундаментально меняет условия для выполнения Минских соглашений

18 июня 2021, 19:37

Данилов: Выдача российских паспортов на Донбассе фундаментально меняет условия для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения в их нынешнем виде не могут быть выполнены, тем более когда Россия фактически меняет условия, выдавая свои паспорта на оккупированных территориях. Об этом заявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

Он напомнил, что в декабре прошлого года была встреча президентов, и были прописаны пункты по Минским соглашениям, которые стороны брали на себя обязательства выполнять.

«Украинская сторона выполнила все 100% обязательств, которые мы брали на себя. К сожалению, российская сторона не желает выполнять свою часть договоренностей. Они считают, что они не являются стороной пооцесса, что является полным абсурдом. Сегодня весь мир знает, что на той стороне стоит Российская Федерация», – подчеркнул Данилов.

Он также сказал, что со времени подписания Минских соглашений очень многое изменилось, и сейчас в прежнем виде их выполнить невозможно.

«Вопрос выполнения Минских соглашений, которые были подписаны бог знает когда. Есть понимание, что в том виде, в котором они есть, они не могут быть выполнены сегодня, потому что прошел определенный промежуток времени, поменялось много вещей и выдача российских паспортов – это очень фундаментальная вещь в изменении условий, которая сегодня происходит», – добавил секретарь СНБО.

По его мнению, тему выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях нужно выносить на переговоры.

«630 тысяч паспортов, которые Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся фактически в той резервации, которую и создала Россия – это повод для того, чтобы начинать переговоры на предмет того, что с этим делать. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ, – это такая удивительная, скажем так, ситуация», – резюмировал Данилов.

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