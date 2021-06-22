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ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО

22 июня 2021, 10:45

ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ увидели противотанковую мину и предупреждающие знаки о минной опасности на неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом говорится в свежем отчете миссии.

Так, 18 июня на автодороге Т0519 на западной окраине Пикуз (бывшее Коминтерново) на неподконтрольной Донетчине беспилотник СММ ОБСЕ вновь обнаружил одну, предположительно, противотанковую мину. По оценке наблюдателей, мина принадлежит незаконным вооруженным формированиям.

19 июня вблизи жилого района на северо-восточной окраине Дачного члены патруля миссии впервые увидели два предупреждающих знака о минной опасности — красные квадраты с надписями на русском языке «Стоп! Мины» — на северо-восточной и юго-западной обочинах дороги местного значения.

В тот же день на северной окраине Крутой Горы под Луганском на северной обочине дороги местного значения вблизи жилого района наблюдатели впервые увидели предупреждающий знак о минной опасности.

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