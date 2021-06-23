По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июня

Ситуация с распространением COVID-19

Шесть новых летальных случаев, вызванных коронавирусом, зарегистрировали в Донецкой области. За сутки выявлен 51 заболевший. За все время пандемии на подконтрольной властям территории выявлено 90 440 случаев ковида: 87 395 человек выздоровели, а 2 335 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 206 случаев заражения, 8 пациентов умерли. За все время пандемии группировка «ДНР» подтверждает 42 082 случая ковида: 35 313 человека выздоровели, 3 191 — скончался.



В Луганской области подтвердили 23 новых случая COVID-19. От осложнений болезни скончались еще четверо жителей региона. Всего на подконтрольной территории ковид подтвержден у 26 517 человек: выздоровели — 25 230 пациентов, умерли — 936.



В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали четыре случая смерти от коронавируса. Всего группировка «ЛНР» признает 5 027 случаев коронавируса: 4 404 человека выписано, а 467 — умерли.



В Украине впервые был обнаружен коронавирус типа «Дельта». Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка — 16 лет, которые недавно вернулись из России.



Политика



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный Договор о нераспространении ядерного оружия тем, что блокирует доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным материалам на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



Нормандскому формату нужна новая динамика, заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.



Права человека



Международные гуманитарные организации до сих пор могут получить доступ к удерживаемым лицам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме переговоров о доступе к удерживаемым лицам, Красный Крест занимается передачей им писем и посылок.



Общество



Так называемому заместителю главы администрации Луганска при группировке «ЛНР» заочно сообщено о подозрении в сепаратизме.



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