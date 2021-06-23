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Журналист ВВС на борту британского эсминца рассказал детали происшествия в Черном море

23 июня 2021, 22:11

Журналист ВВС на борту британского эсминца рассказал детали происшествия в Черном море

Российские военные пытались заставить британский эсминец HMS Defender изменить курс, когда он проходил у берегов оккупированного Крыма, задействовав два катера береговой охраны и около 20 самолетов. Об этом сообщает корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту британского судна.

«Мы только что закончили переход сквозь территориальные воды оккупированного Россией Крыма. Это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ Defender, который идет в Грузию. Командование говорит, что он шел по международно-признанному морскому маршруту», — сказал Бил.

Временами эсминец Королевского флота сопровождали более 20 российских самолетов, были и предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны. Однако Defender продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне и не сменил курс.

Журналист также сообщил, что все время, пока длился проход, экипаж Defender был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки.

«Но российские самолеты были кораблем явно заинтересованы, они предупреждали его, чтобы он не заходил в территориальные воды Крыма, заявляя, что это российские воды», — говорится в сообщении.

Военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и экипаж видел берег Крыма в пределах 12 миль (19 километров).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что их пограничные сторожевые корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. После этого российский истребитель якобы выполнил бомбометание по курсу британского эсминца. В российском ведомстве утверждают, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ».

Министерство обороны Великобритании отрицает, что в сторону их эсминца Defender в Черном море были совершены предупредительные выстрелы со стороны России.

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