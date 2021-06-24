МИД Украины высказался против возобновления саммитов ЕС-Россия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба донес Европейскому союзу обеспокоенность Украины в отношении возможного возобновления саммитов между Брюсселем и Москвой. Об этом Кулеба заявил в четверг в Брюсселе по окончании встречи глав МИД дел трех стран — участниц Восточного партнерства — Украины, Молдовы и Грузии, с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем.



«Я воспользовался возможностью встречи с высоким представителем, чтобы разделить с ним очень глубокую обеспокоенность Украины в отношении информации, которую мы получили вчера в отношении инициативы поставить на повестку дня встречи лидеров ЕС, которая состоится сегодня в рамках заседания Совета, идею, которая может привести к возобновлению саммитов между Россией и Европейским союзом», — приводит слова Кулебы «Интерфакс-Украина».



Он выразил позицию Киева, который считает, то приостановка политического диалога высокого уровня между Евросоюза и Россией является частью политики санкций.



«Инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, будет опасным отклонением от политики санкций ЕС, что может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей», — подчеркнул Кулеба.



Он напомнил, что решение заморозить саммиты между ЕС и Россией было принято в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины.



«К сожалению, Россия не демонстрирует какое-либо желание изменить свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении ЕС. Мы считаем, что возобновление саммитов не имеет под собой никаких оснований», — резюмировал глава МИД Украины.