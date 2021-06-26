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Отпуска не отменять: Голубовская дала советы, как защититься от «Дельта»-штамма коронавируса

26 июня 2021, 14:35

Отпуска не отменять: Голубовская дала советы, как защититься от «Дельта»-штамма коронавируса

Коронавирус «Дельта»-штамма имеет ряд особенностей, о которых нужно знать, чтобы защитать себя и близких от заболевания. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, передает «УНН».

Она отметила, что новые варианты вируса имеют другие симптомы, частично ускользают от иммунитета, как у привитых людей, так и у тех, кто перенес заболевание.

«Это штаммы, которые гораздо более контагиозные. В три раза этот штамм заразней, чем обычные штаммы. Это говорит о том, что может быть быстрая потребность в больших количествах госпитализаций. Вирусная нагрузка более бурно нарастает в первые несколько дней: очень высокая температура тела. Чаще диарейный синдром, чаще возникают катаральные проявления в виде насморка. Это не очень было характерно для предыдущих штаммов. Это штаммы, которые труднее поддаются терапии», – рассказала врач.

По ее словам, «Дельта»-штаммом чаще болеют дети, в частности, фиксируется много случаев у 12-20 летних, поэтому нужно обсуждать готовность детских стационаров.

В то же время Ольга Голубовская не советует украинцам жертвовать летним отдыхом: «Отпуска не отменять, но нужно защищаться. Нужно, чтобы человек был иммунный. Если он переболел и имеет антитела, то прививаться через 3-6 месяцев, если антител нет, то прививаться однозначно, кроме индивидуальных особенностей».

Она подчеркивает, что на так называемый коллективный иммунитет в данном случае полагаться не стоит, поскольку в Украине переболело достаточное количество людей, но появляются новые варианты вируса, которые ускользают от иммунитета.

«Второе, что должны знать люди, особенно из групп риска, что они должны при первых клинических симптомах вовремя обращаться к врачу. Третье, что надо знать, – дистанцирование и ношение масок в местах, где большое количество людей, надо будет еще соблюдать. Потому что когда пойдет рост заболевания, надо понимать, что тяжесть течения – это, в том числе, дозозависимый процесс. Поэтому даже если вы получаете просто чуть меньшую дозу, а маска минимизирует риски, то есть все шансы на более легкую форму течения болезни», – резюмировала Голубовская.

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