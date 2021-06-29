На Луганщине раскрыли схему фальсификации выборов

В Луганской области бывшему председателю и секретарю участковой избирательной комиссии сообщено о подозрении в фальсификации избирательных документов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Следствие установило, что во время проведения местных выборов председатель и секретарь одной из участковых избирательных комиссий внесли в протокол заведомо ложные сведения о количестве голосов, поданных в пользу одного из кандидатов на должность поселкового головы.



«Бывшему главе и секретарю одной из участковых избирательных комиссий, которые во время выборов поселкового головы Старобельского района в период проведения местных выборов 25 октября 2020 года осуществили фальсификацию и уничтожение избирательной документации, следователи сообщили о подозрении по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.



В данное время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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