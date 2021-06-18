В Раде готовят законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе

Народные депутаты разрабатывают законопроект, который позволит Совету национальной безопасности и обороны по запросу военно-гражданских администраций принимать решение о безопасности проведения выборов в громадах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Интерфакс-Украина».



Он напомнил, что согласно закону, проведение выборов в Донецкой и Луганской областях регулируют военно-гражданские администрации вместе с Центральной избирательной комиссией.



«То есть если ВГА не видит условий безопасности, то ЦИК не объявляет там выборы. Соответственно, здесь вопрос к ВГА и ЦИК – как они это отработают в этот раз. Мы со своей стороны при обсуждении изменений в Избирательный кодекс предложили новую модель всех этих процессов, связанных с выборами, и усилили конкретность», – сказал Корниенко.



По его словам, нардепы в скором времени будут вносить соответствующий законопроект.



«Есть идея определить конкретные критерии, по которым СНБО будет решать, возможно или нет [провести выборы в громадах на Донбассе], то есть ВГА будет обращаться в СНБО, и СНБО как один из ключевых органов в Украине будет все это определять. Пока этот законопроект еще дискутируется, поэтому он, возможно, через несколько недель появится», – сообщил Корниенко.



До конца текущей сессии Верховной Рады, отметил глава фракции, законопроект зарегистрирован не будет, и подготовка документа займет еще какое-то время. «Это не связано с промежуточными выборами, которые состоятся осенью, и не повлияет на их объявление, потому что это они должны быть объявлены до конца августа», – пояснил Корниенко.

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8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.



ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.



16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громадах и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.



11 мая 2021 года Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в указанных громадах.



В июне 2021 года Центризбирком обратился к Верховной Раде и Кабинету Министров относительно финансирования местных выборов и промежуточных выборов народных депутатов на всей территории Украины осенью. На организацию выборов и подготовку в 18 громадах Донбасса просят 28 миллионов 55 тысяч гривен.