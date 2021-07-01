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Восемь атак за два часа: В Авдеевской ВГА рассказали о подробностях обстрела города

01 июля 2021, 17:29

Восемь атак за два часа: В Авдеевской ВГА рассказали о подробностях обстрела города

Боевики обстреляли частный сектор Авдеевки. Фото: Авдеевская ВГА Боевики обстреляли частный сектор Авдеевки. Фото: Авдеевская ВГА

Сегодня, 1 июля, в течение двух часов было зафиксировано восемь интенсивных обстрелов в направлении Авдеевки. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

Боевики обстреливали Авдеевку начиная с 6:15 утра, с применением станковых противотанковых гранатометов, запрещенных Минскими договоренностями 122-миллиметровых артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. По подсчетам штаба операции Объединенных сил, в частный сектор на территории города прилетело около полусотни снарядов.

Разрушения в Авдеевке 1 июля 2021 года. Фото: Авдеевская ВГА

Как сообщается, незаконные вооруженные формирования вели огонь из подконтрольных им Яковлевки, Минерального и Макеевки, а также с территории шахты им. Засядько в Донецке.

В результате обстрелов в переулке Школьный в «старой» части Авдеевки загорелся дом №20. Сразу на место выехали два пожарных экипажа городского отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации начальника ДПРЗ-15 ГУ ДСНС Украины в Донецкой области Андрея Костенко, спасатели прибыли вовремя и успели потушить огонь. «Сгорела только хозяйственная постройка – грубо говоря, летняя кухня. А сам дом нам удалось спасти», – сообщил он.

Как рассказали в Авдеевской ВГА, еще один снаряд попал в соседний дом в этом же переулке. В результате прямого попадания дом частично разрушен, однако обошлось без возгорания. Другие «прилеты» были на открытой территории: снаряды попали в огороды и придомовые участки местных жителей.

Пострадавших в результате обстрелов среди гражданского населения и украинских военных нет.

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