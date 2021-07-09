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Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок

09 июля 2021, 16:53

Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Марию Витушок руководителем Аппарата Офиса президента Украины. Текст соответствующего указа № 288/2021 от 9 июля опубликован на сайте главы государства.

«Витушок... является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента», — говорится в сообщении.

Кроме этого, опубликованы документы о других кадровых заменах.

Так, Юрий Костюк уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента и назначен советником глава государства, при этом на должность замруководителя Офиса президента назначен Алексей Днепров, ранее возглавлявший Аппарат Офиса главы государства.

Также Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений президента.

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