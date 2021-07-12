На Луганщине — всего один заболевший ковидом за сутки

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтвержден один новый случай COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Заболевание зафиксировано в Северодонецке.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 731 человека. Из них 25 579 пациентов выздоровели, 954 — умерли.

За прошлую неделю в Луганской области без учета ОРЛО произошло 1455 новых случаев болезни и 126 летальных случаяев.



За воскесенье, 11 июля, в Украине выявили 174 случая заражения коронавирусом, что на 116 случаев меньше, чем днем ранее.