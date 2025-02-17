После атаки дронов в Краснодарском крае РФ выведена из эксплуатации нефтестанция

Нефтеперекачивающая станция в Краснодарском крае России выведена из эксплуатации после атаки беспилотников

В Краснодарском крае РФ после атаки БПЛА выведена из эксплуатации нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского Трубопроводного Консорциума. Об этом сообщили в компании, пишет издание ASTRA.

«17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума — НПС «Кропоткинская» — подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Н.Н. Горбанем. В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС. НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.

Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах», — говорится в релизе.

Ранее этой ночью был атакован Ильинский НПЗ в Краснодарском крае. После атаки дронов на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

Кроме того, источники издания ASTRA сообщили, что НПЗ «Первый завод» загорелся после атаки БПЛА в Калужской области России в ночь на субботу. «Повреждены здание пожарной охраны, трубопровод и оборудование на территории предприятия», — говорится в сообщении.

В ночь на 15 февраля губернатор Калужской области сообщил о пожаре в результате атаки на промышленном предприятии в Дзержинском районе.

ASTRA выяснила, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод ООО «Первый завод» в поселке Полотняный Завод. Предприятие атаковали как минимум 12 БПЛА. На территории завода возникли несколько очагов возгорания, повреждены трубопровод, нефтеперерабатывающее оборудование и здание пожарной охраны. Пострадавших нет.

Как сообщается на сайте предприятия, ООО «Первый завод» — это крупнейшее нефтехимическое предприятие Калужской области, занимающееся переработкой товарной нефти и газоконденсата.