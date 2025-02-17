СБУ задержала агентов РФ, взорвавших курьера у ТЦК

СБУ и полиция задержали агентов РФ, взорвавших курьера у ТЦК. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала двух российских агентов, причастных к теракту у здания ТЦК в Каменце-Подольском 5 февраля.



Преступники использовали курьера, который ничего не подозревал, чтобы доставить взрывчатку к цели. Во время взрыва курьер погиб на месте, а восемь человек получили ранения. Оперативники задержали исполнителей в течение суток и установили их связь с российскими спецслужбами.



Злоумышленниками оказались 17-летний студент местного колледжа и наркозависимый мужчина, завербованные через телеграм-каналы. Один из них изготовил взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а другой должен был доставить его в ТЦК.



Осознав риск, он подставил курьера. Когда тот прибыл на место, взрывчатка была приведена в действие дистанционно. Во время обысков у задержанных нашли доказательства их контактов с ФСБ и компоненты для изготовления бомбы.



Им предъявлены обвинения по статье о теракте, приведшем к гибели человека. Оба находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области прогремел взрыв. Инцидент произошел возле ТЦК.