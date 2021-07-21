На Донетчине к новой волне пандемии готовят 17 ковидных больниц

В Донецкой области к новой волне пандемии COVID-19 готовятся 17 больниц, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в среду.



«Проведена инспекция всех этих учреждений. Кроме того, в трех из них есть возможность госпитализации детей с COVID-19. Сейчас в некоторых больницах проводятся монтажные и подготовительные работы, чтобы на территории учреждения разместить или криогенный цилиндр или кислородную станцию, чтобы все койки, выделенные для больных коронавирусом, были обеспечены централизованной высокопотоковой подачей кислорода», – рассказал Педенко.



По его словам, во всех 17 ковидных больницах 175 коек, которые используются для неотложной или реанимационной терапии, уже подключены к централизованному кислороду.



«Остальные койки для больных с COVID-19 обеспечены кислородом централизованной подачи или с помощью кислородных концентраторов. Но планы такие, чтобы все эти койки были обеспечены централизованной подачей кислорода с помощью или кислородных баллонов, или криоконцентраторов, или за счет кислородной станции», – заключил представитель облздрава.

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