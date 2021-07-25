Обстрелы на Донбассе: Штаб зафиксировал 9 нарушений за субботу

За минувшие сутки, 24 июля, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что НВФ открывали огонь у Новоалександровки, Золотого-4, Водяного, Южного, Широкино, Авдеевки, Новотошковского, Нью-Йорка.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Сегодня, 25 июля, НВФ один раз нарушили режим прекращения огня — в районе Новозвановки.



Группировка «ДНР» заявила, что за минувшие сутки ее позиции обстреляли в районе Лененского (Ужовки), Горловки, Яковлевки, Железной Балки, поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка.



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел своих позиций в районе Желобка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 23 июля 2021-го зафиксировала не менее 46 219 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Ранее в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.