Украинский военный ранен от обстрела на Донбассе

Украинский военнослужащий сегодня получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



После оказания первой медицинской помощи бойца доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого — средней тяжести.



Всего с начала текущих суток, 25 июля, украинская сторона зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ.



Подчеркивается, что боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки, Крымского, Нью-Йорка, Причепиловки.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.