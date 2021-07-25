Украинский военный ранен от обстрела на Донбассе

Украинский военнослужащий сегодня получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
После оказания первой медицинской помощи бойца доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого — средней тяжести.
Всего с начала текущих суток, 25 июля, украинская сторона зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ.
Подчеркивается, что боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки, Крымского, Нью-Йорка, Причепиловки.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.