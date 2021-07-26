Увольнения и беседы в «МГБ». Лисянский заявил о репрессиях в ОРДЛО из-за отказа от паспорта РФ

Группировки «ДНР/ЛНР» усиливают санкции в отношении местных жителей, которые не подали документы на получение паспорта РФ. Об этом заявил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



По данным ВПГ, с 1 августа на предприятиях ОРДЛО будут увольнять сотрудников, которые не подали заявку на получение паспорта РФ, предпринимателям — аннулировать «лицензии», а с людьми, которые отказываются от получения паспорта РФ, будут проведены профилактические беседы в местных отделениях «МГБ».



«НВФ "ЛНР" и "ДНР" должны обеспечить явку на выборы в Госдуму РФ на уровне 75% от количества выданных паспортов РФ (это примерно 550 000)», — отмечает правозащитник.



Лисянский отмечает, что в ОРДЛО действует 66 пунктов сбора документов на получение паспорта РФ и 8 пунктов выдачи паспортов РФ в Ростовской области.