В Донецке объяснили некорректную работу светофоров

Глава подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» Донецка Алексей Кулемзин назвал причину некорректной работы светофоров в центре города.



На данный момент светофоры, размещенные по улице Артема, улице Университетской и Ленинскому проспекту работают в дежурном режиме.



«Из-за сильной грозы, которая прошла в Донецке 28 июня, была нарушена работа электронного блока управления автоматизированной системы, которая координировала работу светофоров по средствам проводной связи», — сообщил Кулемзин в своем телеграм-канале.



По его словам, на текущий момент ведутся работы по расшифровке электронной схемы координирующего устройства, ожидается поставка необходимых электронных элементов.



Кулемзин пообещал, что в течение августа светофоры возобновят свою работу в прежнем режиме уже с новым программным обеспечением.



Ранее автоматизированная система светофоров в Донецке позволяла водителям двигаться в «зеленом коридоре».