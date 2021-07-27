В Донецке объяснили некорректную работу светофоров

Глава подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» Донецка Алексей Кулемзин назвал причину некорректной работы светофоров в центре города.
На данный момент светофоры, размещенные по улице Артема, улице Университетской и Ленинскому проспекту работают в дежурном режиме.
«Из-за сильной грозы, которая прошла в Донецке 28 июня, была нарушена работа электронного блока управления автоматизированной системы, которая координировала работу светофоров по средствам проводной связи», — сообщил Кулемзин в своем телеграм-канале.
По его словам, на текущий момент ведутся работы по расшифровке электронной схемы координирующего устройства, ожидается поставка необходимых электронных элементов.
Кулемзин пообещал, что в течение августа светофоры возобновят свою работу в прежнем режиме уже с новым программным обеспечением.
Ранее автоматизированная система светофоров в Донецке позволяла водителям двигаться в «зеленом коридоре».