Фейгин заявил, что Шарий проиграл апелляцию в суде Литвы. Шарий все отрицает

Блогер Анатолий Шарий не смог обжаловать решение об объявлении его персоной нон-грата в Литве. Теперь он будет вынужден покинуть территорию Евросоюза. Об этом в своем Twitter сообщил юрист Марк Фейгин.



«Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет», — написал он.



По словам Фейгина, Шарий обжаловал это решение Департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС.

Перед вами решение литовского суда отказавшего в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решения департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС pic.twitter.com/BHM5PBlwPb — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) July 27, 2021



Шарий опровергает эту информацию в своем Telegram-канале.

СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Впервые политический блогер не явился на допрос в СБУ 22 февраля.



Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.