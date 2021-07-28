Бахмутчанки привезли золото и серебро с чемпионата мира по вольной борьбе

Триумф Марии Ефремовой. Фото: Ukrainian Wrestling Association

Уроженка Бахмута Донецкой области Мария Ефремова одержала победу в чемпионате мира по вольной борьбе U17. Об этом сообщает управления спорта и физкультуры Донецкой областной госадминистрации.



Соревнования проходили с 19 по 25 июля в столице Венгрии Будапеште.



В весовой категории до 46 кг соревновались 15 спортсменок. На мировой арене дебютировала Анастасия Задворная, которая также родом из Бахмута. Она заняла седьмое место на чемпионате мира в весовой категории до 46 кг.



В весовой категории до 69 кг Евгения Седых из Бахмута заняла второе место.



На победу в весовой категории до 49 кг претендовали 17 спортсменок. Мария Ефремова, которая в этой категории, не отдала соперницам ни одного очка. Таким образом 15-летняя бахмутчанка продолжила впечатляющую победную серию – в этом году Мария Ефремова завоевала два титула чемпионки Европы (U15 и U17).