ООС: На Донбассе в четверг было 9 обстрелов, утро пятницы началось тихо

В четверг, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.



У Широкино незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, они обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. Вблизи Шумов – из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. В районе Южного – из минометов 82-го калибра. В направлении Авдеевки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 – из крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



С начала суток пятницы, 30 июля, в штабе не зафиксировали нарушения тишины.



В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что их позиции с ночи обстреливают в Саханке, Гольмовском, Ленинском и Горловке из минометов разных калибров.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 22 июля 2020 года по 27 июля 2021-го зафиксировала не менее 47 068 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.