Госпогранслужба: Российская сторона больше суток держит людей в очереди на въезд в РФ через Меловое

Людей, которые направляются в Россию через пункт пропуска «Меловое» на Луганщине, российская сторона не пропускает уже больше суток. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Как отмечают в ГПСУ, в «Меловом» с украинской стороны пропускные операции осуществляются ритмично, представители всех контрольных служб работают в штатном режиме.



«Однако граждан, которых украинские пограничники пропустили через государственную границу еще в прошедшие сутки, российская сторона держит в очереди уже более 24 часов», – говорится в сообщении.



По словам помощника начальника Луганского пограничного отряда – начальника пресс-службы Татьяны Летошко, в связи с медленным оформлением транспорта российскими пограничниками, по состоянию на утро 30 июля очередь между пунктами пропуска на въезд в Россию составляла до 40 автомобилей, очередь перед пунктом пропуска «Меловое» на въезд в Россию – 120 автомобилей.



«На въезд в Украину накопления автомобилей нет, пропуск осуществляется ритмично», – добавила Летошко.

Пункт пропуска «Меловое» – единственный в Луганской области, который осуществляет ежедневный пропуск через государственную границу Украины с Россией. Через этот пункт пропуска можно пересечь границу как пешком, так и на автомобиле.