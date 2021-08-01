На фестиваль в Мариуполь с участием звезд приедут около 50 артистов

В Мариуполе через несколько дней стартует масштабный музыкальный фестиваль восточного побережья Украины MRPL City Festival. Организаторы обнародовали состав участников и расписание фестиваля, который будет проходить с 6 по 8 августа.



Как сообщили в Мариупольском горсовете, три сцены фестиваля оборудуют на пляже «Песчаный». Чтобы добавить зрелищности, организаторы решили построить одну из них в воде. Также на локации будут аттракционы, кемпинг и фуд-корт.



Среди заявленных звезд фестиваля – Макс Барских, Оля Полякова, MONATIK, Maruv, Иван Дорн, Артем Пивоваров, «Мумий Тролль», Ляпис 98. Кроме того, выступят Noize MC, Кис-Кис, Агонь, Alyona Alyona, Latexfauna, KALUSH, Cream Soda, NILETTO, Anacondaz, ЛСП, Sander van Doorn, Vanotek и O.Torvald. Всего около 50 известных артистов.



MRPL City Festival проводится четвертый раз. Но в этом году он проходит в рамках проекта «Маріуполь – культурна столиця» при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. При этом часть заявленных артистов – российские, есть и выходцы из Украины, которые делают карьеру в России.



Заместитель городского головы Александр Кочурин, который курирует проведение фестиваля, прокомментировал ситуацию так.



«Прежде чем приглашать артистов, наши соорганизаторы фестиваля проводили опрос аудитории. Выясняли, кого мариупольцы хотели услышать на фестивале. Для нас это важно, потому что люди должны хотеть прийти на фестиваль. Люди же в своем большинстве не видят в музыке политики», – пояснил заместитель мэра.



Он подчеркнул, что все коллективы из России перед приглашением проверяли в СБУ на предмет нарушения законов Украины и никаких нарушений с их стороны не выявили. Кроме того, по его словам, Украинский культурный фонд не участвует в финансировании выступления этих коллективов.



Основные сцены фестиваля будут работать с 17-18 часов вечера до полуночи, ночные – с 23 часов до утра.

Расписание MRPL City Festival

Как сообщили в горсовете, к локации мероприятия будут организованы бесплатные автобусы. Их расписание объявят ближе к началу фестиваля.



Ежедневно на патрулирование территории будут выходить порядка 500 полицейских. Дополнительно задействуют военнослужащих Национальной гвардии, работников СБУ, ГСЧС, морской охраны и пограничников.