Центр Разумкова: В Раду проходит четыре партии

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то в украинский парламент прошли бы 5 политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.



Наибольшую поддержку получила политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).



За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 11% и 16% соответственно, ВО «Батькивщина» — 8% и 11% соответственно.



На грани проходного барьера оказались партия «Сила и честь» — 4% и 6% соответственно, ВО «Свобода» — 2% и 3%, партия «Украинская стратегия Гройсмана» — 2% и 3%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2% и 3 %, «Партия Шария» — 1% и 2%.





Исследование проходило с 29 июля по 4 августа. Методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.



Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.