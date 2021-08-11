Греция передаст Украине дополнительную партию вакцины AstraZeneca

Греция предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса. Об этом договорились премьер Греции Кириакос Мицотакис с премьером Украины Денисом Шмыгалем, передает правительственный портал.



Премьер Греции также поблагодарил Украину за помощь в борьбе с пожарами и отметил, что будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.



Ранее сообщалось, что в ближайшее время Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.



На минувшей неделе в Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, которые передала Дания.