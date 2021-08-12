Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

США выразили поддержку саммита «Крымской платформы»

12 августа 2021, 18:48

США выразили поддержку саммита «Крымской платформы»

США приветствовали проведение саммита Крымской платформы в Киеве, который состоится 23 августа. С таким заявлением выступила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан, передает «Голос Америки».

«Мы приветствуем саммит Крымской платформы, который Украина проведет в Киеве, и где Соединенные Штаты и другие члены международного сообщества поддержат Украину в призыве к России прекратить оккупацию Крыма», — говорится в заявлении.

Остриан подтвердила позицию стран международного сообщества о том, что Крым является частью Украины.

«Международное сообщество знает, что Крым — это Украина и мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее действия, включая нарушение прав крымских татар и других жителей полуострова», — добавила Остриан.

В своем заявлении Остриан отметила нарушениях прав человека в Крыму. Россия удерживает 100 политзаключенных из Крыма в тюрьмах на территории России и Крыма.

38 представителей разных стран планируют принять участие в учредительном саммите Крымской платформы, сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Еще по теме

Прочее
Крымская платформа
Места
Сша

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:31
В одном из домов Горловки частично обрушилась крыша
13:42
В ОРДЛО запустили передвижные пункты: агитируют голосовать на выборах в Госдуму РФ
10:59
«ДНР»: 406 человек заболели коронавирусом за сутки, трое умерли
09:58
В Донецк и Луганск прибыл «гумконвой» из России
09:53
«ЛНР» заявила о 64 заболевших и 7 умерших от коронавируса за сутки
22:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 августа
19:22
«ЛНР» заявила, что передала «ДНР» «доказательства» участия Протасевича в боях на Донбассе
18:20
В «ДНР» заявили о запуске передвижных пунктов вакцинации от ковида
17:27
В «ДНР» рассказали, сколько владельцев паспортов РФ подали заявку на СНИЛС
11:47
На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса
10:29
«ДНР» и «ЛНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России
09:14
«ЛНР»: 176 новых заболевших ковидом и 11 умерших
22:04
Масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий: «ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса
15:36
«ДНР» сообщила о 400 новых случаях ковида и 31 смерти
14:15
Cтолкновение двух автобусов в Донецке: пострадали 16 человек
все новости
19:18
Москва получила от Киева очередную ноту протеста из-за «гумконвоя»
18:48
США выразили поддержку саммита «Крымской платформы»
18:20
Предприятие из Краматорска теперь продает бумажную посуду всему Донбассу
17:29
На Донбассе в результате обстрелов ранен военный
17:05
В работе Vodafone в ОРДО возникли проблемы: дозвониться в Донецк не получается
16:56
Украина сообщила в суд Гааги о преступлениях РФ против объектов культурного наследия в Крыму
16:45
«С больной головы на здоровую». МИД Украины — об «обеспокоенности» Москвы ситуацией на Донбассе
16:23
На Донбассе месяц будут отрабатывать антидиверсионные навыки
15:51
Боевики в ОРДЛО удерживают в плену 30 женщин – правозащитники
14:59
На Донетчине заочно объявили о подозрении 15 командирам «армейского корпуса ДНР»
14:31
В одном из домов Горловки частично обрушилась крыша
14:26
Минздрав рекомендовал максимально сократить интервал между дозами вакцины CoronaVac
13:45
Глава ДонОГА не исключил, что вакцинация от ковида для учителей скоро станет обязательной
13:42
В ОРДЛО запустили передвижные пункты: агитируют голосовать на выборах в Госдуму РФ
13:24
На Луганщине за сутки подтвердили 45 новых случаев COVID-19
все новости
ВИДЕО
В Покровске произошел пожар в здании горсовета
12 августа, 12:29
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция