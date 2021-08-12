США выразили поддержку саммита «Крымской платформы»

США приветствовали проведение саммита Крымской платформы в Киеве, который состоится 23 августа. С таким заявлением выступила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан, передает «Голос Америки».



«Мы приветствуем саммит Крымской платформы, который Украина проведет в Киеве, и где Соединенные Штаты и другие члены международного сообщества поддержат Украину в призыве к России прекратить оккупацию Крыма», — говорится в заявлении.



Остриан подтвердила позицию стран международного сообщества о том, что Крым является частью Украины.



«Международное сообщество знает, что Крым — это Украина и мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее действия, включая нарушение прав крымских татар и других жителей полуострова», — добавила Остриан.



В своем заявлении Остриан отметила нарушениях прав человека в Крыму. Россия удерживает 100 политзаключенных из Крыма в тюрьмах на территории России и Крыма.



38 представителей разных стран планируют принять участие в учредительном саммите Крымской платформы, сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.