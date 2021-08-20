Признание ЕС украинского COVID-сертификата: Как его получить в приложении «Дія»

С сегодняшнего дня, 20 августа, Европейский Союз начал признавать COVID-сертификаты украинского образца в приложении «Дія». Это позволит украинцам путешествовать в страны ЕС.



COVID-сертификат — это документ в приложении «Дія», подтверждающий статус по вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.



Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге сообщил, что функция получения COVID-сертификата станет доступна после обновления мобильного приложения «Дія» в AppStore для устройств на iOS и Google Play для Android.



При этом Федоров предупредил, что на обновление приложения может занять несколько дней из-за технических нюансов. «Нужно еще несколько дней, чтобы все украинцы получили обновленную версию. Это зависит от Google и Apple. Все, что зависело от Украины, мы сделали. Следите за информацией на сайтах министерства охраны здоровья и министерства иностранных дел», — отметил Федоров.



Министр объяснил, что для получения COVID-сертификата в мобильном приложении «Дія» нужно зайти в раздел «Послуги» (услуги) и запросить соответствующий документ с помощью электронной подписи.



«В отличие от других документов, COVID-сертификат — это именно услуга [в приложении "Дія"]. Нужно отправить запрос в реестр e-Health, чтобы сформировать сертификат, потому что это медицинская информация и просто так она не будет отображена, если вы не запросили ее и не подписали ее электронной подписью», — пояснил Федоров.



Он отметил, что сгенерировать электронную подпись можно непосредственно в приложении «Дія». Это происходит с помощью лица пользователя — приложение считывает биометрию лица и сравнивает с биометрией в реестре.



В Минцифре заверили, что получение COVID-сертификатов займет до минуты времени. Федоров уточнил, что пользователь получит сразу два COVID-сертификата: внешний сертификат, необходимый для выезда за границу, и внутренний сертификат для использования внутри Украины.



В правительстве допускают, что внутренний COVID-сертификат можно будет использовать в случае ужесточения карантина.



Федоров анонсировал, что в ближайшие недели международный COVID-сертификат можно будет сгенерировать на интернет-портале «Дія». Такой сертификат можно будет распечатать — это будет удобно тем людям, у которых нет смартфона.