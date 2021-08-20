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«Метинвест» с партнерами хотят выкупить шахтоуправление «Покровское» у минотариев

20 августа 2021, 17:50

«Метинвест» с партнерами хотят выкупить шахтоуправление «Покровское» у минотариев

Материнская компания группы «Метинвест» Metinvest B.V., зарегистрированная в Нидерландах,  вместе с аффилированными лицами предлагает выкупить у миноритариев ЧАО «Шахтоуправление "Покровское"» в Донецкой области. Предприятие является крупнейшим в Украине производителем коксующего угля.

Metinvest B.V. предлагает выкупить акции угледобывающего предприятия в рамках процедуры squeeze-out.

Согласно официальной информации, «Метинвест» опосредованно владеет вместе с аффилированными лицами почти 842 миллионами акций, что составляет 99,22% в уставном капитале ЧАО.

Шахтоуправление «Покровское» получило уведомление о приобретении права собственности на доминирующий контрольный пакет акций общества 13 июля.

Metinvest в настоящее время напрямую владеет 355,7 миллионами акций, или 41,93% уставного капитала ЧАО «Ш/у "Покровское», а также косвенно – через ООО «Индастриал коал холдинг» (ICH, Киев) – 486 миллионами акций, или 57,29%.

При этом в другой информации уточняется, что по состоянию на 20 августа текущего года зафиксировано увеличение доли Metinvest B.V. с 31,938926% до 41,928361%. В тоже время доля компании Altana Limited сократилась с 9,989434% до нуля. Шахтоуправления «Покровское» получило информацию о данных изменениях в составе акционеров 12 июля.

Ранее Metinvest B.V. объявлял о предложении выкупить у миноритариев ЧАО «Шахтоуправление "Покровское"» акции в рамках процедуры sell-out – соответствующее уведомление от акционеров на предприятии получили 2 апреля текущего года. Тогда Metinvest напрямую владел 84,7 миллионами акций, или 9,99% уставного капитала ЧАО, а также косвенно – через ООО «Индастриал коал холдинг» (ICH, Киев) – 486 миллионами акций или 57,29%.

Взрыв на шахте ш/у «Покровское» в поселке Удачное Покровского района произошел 31 июля приблизительно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м. В результате взрыва пострадали 10 горняков. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Шесть горняков скончались

Открыто уголовное производство с квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Ш/у «Покровское» (ранее — «Красноармейская-Западная № 1») — крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B. V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО «Шахтоуправление "Покровское"», миноритарием которого группа стала в 2018 году.

Уставный капитал шахтоуправления «Покровское» – 212,134 миллионов гривен, номинальная стоимость 1 акции – 25 копеек.

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