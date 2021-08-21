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Суд отменил арест имущества, изъятого в доме у родителей секретаря СНБО времен Януковича

21 августа 2021, 12:38

Суд отменил арест имущества, изъятого в доме у родителей секретаря СНБО времен Януковича

Шевченковский райсуд Киева отменил арест на имущество, изъятое в 2016 году во время обыска в доме, принадлежащем родителям секретаря СНБО и главы АП времен Виктора Януковича — Андрея Клюева. Об этом прокурор Алексей Клименко сообщил в комментарии «Украинской правде».

По его словам, судья Лидия Щебуняева 20 августа удовлетворила ходатайство адвоката матери подозреваемого Клюева об отмене ареста на изъятые вещи. Среди них — вазы, картины и тому подобное.

«Сейчас мы получили только вступительную и резолютивную часть решения суда, поэтому мы не знаем, по каким мотивам суд принял это решение. Когда получим полный текст, мы будем принимать меры, чтобы его обжаловать», — сказал он.

Прокурор пояснил, что в августе этого года Шевченковским судом уже рассматривалось аналогичное ходатайство защитника Клюева о снятии ареста с этих вещей, однако тогда оно не было удовлетворено.

Кроме того, в 2016 году этот же защитник Клюева пытался обжаловать решение об аресте изъятых вещей в Апелляционном суде, однако ему было отказано.

На этот раз тот же адвокат подал ходатайство уже как представитель матери подозреваемого, утверждая, что арестованное имущество принадлежит не Клюеву, а его матери.

Прокуратура считает, что решение рассматривалось Шевченковским райсудом с нарушением подсудности, поскольку его должен рассматривать Подольский районный суд.

В то же время Клименко подчеркнул, что стоимость вещей, с которых сняли арест, является незначительной по сравнению с другим арестованным имуществом Клюева — недвижимостью, земельными участками и автомобилем.

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