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Кучма: На Донбассе стреляют, когда в Москве обижаются

25 августа 2021, 09:31

Кучма: На Донбассе стреляют, когда в Москве обижаются

Второй президент Украины (1994 - 2005 гг.) Леонид Кучма не стал отвечать прямо на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей, и посоветовал не задавать этот вопрос никому из действующих руководителей Украины.

«Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется. И цена эффектной обиды будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день. Потому что на "передке" уже давно составили народную примету: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют», – сказал Кучма в интервью «Украинской правде».

Он добавил, что нельзя называть убийцей человека не в лицо.

«Напомню, что, назвав Путина убийцей, Байден почти одновременно пригласил его на встречу, где приветливо разговаривал и жал руку. У нас такой возможности не будет», – отметил Кучма.

Ранее президент США Джозеф Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Да».

После этого Путин ответил Байдену: «Кто как обзывается, тот так и называется». Также он пожелал тогда здоровья американскому лидеру и заявил, что готов в ближайшие дни провести переговоры с президентом США.

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