Жена Тараса Козака, которая попала под санкции, полностью сменила имя и фамилию в России – «Схемы»

Гражданская жена народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая попала под действие украинских санкций вместе с мужем, сменила личные данные в России. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».



Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ указывает, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие Лавренюк, теперь принадлежат лицу по имени Светлана Петровна Жучкова.



При этом еще по состоянию на февраль 2021 года данный ресурс указывал, что эти же документы принадлежат Наталье Николаевне Лавренюк, 26.02.1975 года рождения.

Фото: Facebook Максим Савчук

Вместе с тем, изменения Ф.И.О. Натальи Лавренюк в российских реестрах отражаются не везде, отмечают журналисты. Например, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер и дальше закреплен за Натальей Лавренюк (в частности, в сведениях о компании «НЗНП Трейд», где она владеет долей 25%).



На Наталью Лавренюк оформлено значительное количество недвижимости и бизнеса, в том числе квартира в Москве стоимостью 13 млн долларов и доля в нефтяном бизнесе в РФ, деятельность которого легла в основу санкций в Украине.



Сама Наталья Лавренюк не ответила на просьбу журналистов прокомментировать такие изменения.

Семьи Медведчука и Козака получили 42% долю в Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе 27 февраля 2014 года – уже на пятый день после завершения Майдана в Киеве. Как выяснила программа «Схемы», сумма сделки составила всего 40 тысяч долларов.



19 февраля СНБО ввел санкции против Виктор Медведчука, Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк. Также под санкции попали их компании, среди которых и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Власти Украины считают, что они занимались финансированием терроризма на Донбассе, в частности, поставляли топливо группировкам «ДНР» и «ЛНР».



Медведчук, который является кумом президентом РФ Владимира Путина, финансирование «Л-ДНР» отрицает.