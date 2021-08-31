Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Жена Тараса Козака, которая попала под санкции, полностью сменила имя и фамилию в России – «Схемы»

31 августа 2021, 22:24

Жена Тараса Козака, которая попала под санкции, полностью сменила имя и фамилию в России – «Схемы»

Гражданская жена народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая попала под действие украинских санкций вместе с мужем, сменила личные данные в России. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ указывает, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие Лавренюк, теперь принадлежат лицу по имени Светлана Петровна Жучкова.

При этом еще по состоянию на февраль 2021 года данный ресурс указывал, что эти же документы принадлежат Наталье Николаевне Лавренюк, 26.02.1975 года рождения.

Фото: Facebook Максим Савчук

Вместе с тем, изменения Ф.И.О. Натальи Лавренюк в российских реестрах отражаются не везде, отмечают журналисты. Например, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер и дальше закреплен за Натальей Лавренюк (в частности, в сведениях о компании «НЗНП Трейд», где она владеет долей 25%).

На Наталью Лавренюк оформлено значительное количество недвижимости и бизнеса, в том числе квартира в Москве стоимостью 13 млн долларов и доля в нефтяном бизнесе в РФ, деятельность которого легла в основу санкций в Украине.

Сама Наталья Лавренюк не ответила на просьбу журналистов прокомментировать такие изменения.

Семьи Медведчука и Козака получили 42% долю в Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе 27 февраля 2014 года – уже на пятый день после завершения Майдана в Киеве. Как выяснила программа «Схемы», сумма сделки составила всего 40 тысяч долларов.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктор Медведчука, Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк. Также под санкции попали их компании, среди которых и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Власти Украины считают, что они занимались финансированием терроризма на Донбассе, в частности, поставляли топливо группировкам «ДНР» и «ЛНР».

Медведчук, который является кумом президентом РФ Владимира Путина, финансирование «Л-ДНР» отрицает.

Читайте также:

Строительный подрядчик купил нефтеперерабатывающий завод жены Медведчука в России

Еще по теме

Люди
Тарас Козак Наталья Лавренюк
Прочее
Санкции

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 августа
16:17
В «ЛНР» рассказали о COVID-ограничениях в школах и вузах с 1 сентября
14:09
«ДНР»: Еще 330 заболевших и 20 умерших от ковида
10:10
Пожар в ландшафтном парке «Донецкий Кряж»: Уничтожено 90 гектаров леса
09:12
«ЛНР» зафиксировала еще пять смертей от коронавируса
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 августа
18:47
В рекреационном парке «Донецкий Кряж» горит лес ►
12:54
«ДНР»: На кислородной поддержке – почти тысяча пациентов с пневмонией
09:45
На неподконтрольной Донетчине горел полигон с твердыми бытовыми отходами
09:34
«ЛНР» сообщила о 8 новых смертях от коронавируса
08:05
«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка в результате боевых действий
21:12
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
20:27
В Донецке ко Дню шахтера зазвучал гимн Украины ►
10:53
Ахметов поздравил дончан с Днем шахтера и Днем города: Верю, что мир вернется в Донецк
09:24
«ЛНР»: 138 человек заболели COVID-19, 12 — умерли
все новости
22:56
Зеленский: Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства
22:24
Жена Тараса Козака, которая попала под санкции, полностью сменила имя и фамилию в России – «Схемы»
21:53
Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста на два месяца
20:59
Зеленский призвал как можно скорее начать консультации Украина – США – Германия по газу
20:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 августа
20:35
Проект «Репатриация»: Правозащитник рассказал о новой паспортной экспансии РФ в Украине и Беларуси
19:50
Визит Зеленского в США: Подписаны документы о сотрудничестве в сфере энергетики и климата
19:28
За полцены: В Мариуполе для школьников и студентов ввели льготный проезд
18:56
Украинские военные готовятся отражать полномасштабное вторжение – главком ВСУ
18:29
Ипотека под 3%: Отобраны еще 150 переселенцев-победителей программы
17:53
Боевики с начала суток четыре раза обстреляли украинских военных на Донбассе
17:18
МИД Украины: Голосование жителей ОРДЛО и Крыма сделает нелегитимными выборы в Госдуму
16:57
Пловцы из Донецкой области принесли Украине еще две медали на Паралимпиаде
16:47
СМИ: На Луганщине задержали главу региональной Госпотребслужбы ►
16:17
В «ЛНР» рассказали о COVID-ограничениях в школах и вузах с 1 сентября
все новости
ВИДЕО
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция