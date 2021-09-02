В Славянск поступили деньги на погашение долгов по зарплате медиков

Городская клиническая больница Славянска получила почти 6 млн грн от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях.



«Сегодня городская клиническая больница наконец получила транш от Национальной службы здоровья Украины в размере 5 млн. 932 тыс. грн. Все деньги уже направлены на погашение задолженности по зарплате», – написал он в Facebook.



Лях добавил, что это поможет снизить социальное напряжение в лечебном учреждении, которое возникло в связи с невыплатой зарплаты.

23 августа медработники Славянска устроили пикет и перекрывали трассу на Харьков в районе Семеновской транспортной развязки. Основными требованиями участников акции были выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц. Протестующие разблокировали трассу после договоренности о встрече с представителем НСЗУ.



Встреча с представителями НСЗУ прошла в Славянске 26 августа. Как выяснилось, задолженность по зарплате в городской клинической больнице возникла из-за несоответствия услуг условиям договоров. Всего из 11 млн грн задолженности в НСЗУ пообещали вернуть около половины. Компенсировать разницу местные власти планируют из городского бюджета.