Экс-министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с долгами по зарплате медиков в Славянске

Задолженность перед Славянской центральной городской больницей со стороны Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) составляет более 8 млн грн. Учреждение не финансируется в нужном объеме с мая. Об этом заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.



Он отметил, что в последнее время тотальные задержки по выплатам врачам происходят по всей стране, и общая задолженность достигла рекордного максимума.



«Дело дошло и до моего родного города Славянска. Так сложилось, что последние 18 лет мой отец возглавляет центральную больницу города, которая является опорной. В ней работает 784 человека. Учреждение обслуживает стотысячный город, который находится на линии разграничения. По странному стечению обстоятельств, с мая месяца НСЗУ перестала финансировать большинство медицинских услуг этой больницы», – сообщил Степанов.



Он отметил, что за три месяца имел не один разговор и с действующим министром, и с НСЗУ, однако они заканчивались только обещаниями.



«Например, с апреля по август в родильном отделении города Славянска на свет родилось 258 младенцев. Однако ни за одни роды больница не получила ни копейки. Общий долг перед медучреждением со стороны НСЗУ уже составляет более 8 млн гривен! Поэтому впервые за 18 лет в больнице возникла задолженность по заработной плате! Медики просто в отчаянии. Они готовы выходить на акции протеста, но не знают, как это делать, – их этому не учили», – написал Степанов.



Экс-министр связал отсутствие финансирования учреждения со своей отставкой.



«Я не верю в такое стечение обстоятельств. Слишком цинично брать в заложники профессиональных врачей, медицинских сестер и санитарок, которые не имеют отношения к политике. Если вам так хочется отомстить мне за позицию – выберите другой способ», – заявил Максим Степанов.

23 августа медработники Славянска устроили пикет и перекрывали трассу на Харьков в районе Семеновской транспортной развязки. Основными требованиями участников акции были выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц. Протестующие разблокировали трассу после договоренности о встрече с представителем НСЗУ.



Ранее начальница отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим подтвердила факт задержки финансирования от Национальной службы здоровья Украины и образования задолженности по зарплате медикам.



Первый транш НСЗУ поступил в город 30 июля, пришла сумма 4,25 млн грн, однако это только часть задолженности. По состоянию на середину августа задолженность НСЗУ перед медиками Славянска составляла 9 миллионов гривен.