На Донетчине начали восстанавливать разрушенное в результате обстрелов жилье

В Донецкой области начался очередной этап по восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате боевых действий. Работы выполняют 150 спасателей. Об этом сегодня сообщили в департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.



Так, в прифронтовую зону прибыли спасатели из Львовской, Ровенской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской и Ивано-Франковской областей. Они начали работы 1 сентября.



Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перекрывают крыши, восстанавливают стены и выполняют другие строительные работы. Кроме частных домов восстановят объекты социальной сферы и критической инфраструктуры.



По данным МВД, спасатели будут работать на территории пяти военно-гражданских администраций: Сартанской, Мирненской, Марьинской, Авдеевской и Очеретинской.



«До сих пор в Донецкой области остаются сотни домов, получивших значительные повреждения в результате вражеских обстрелов. Не все жители могут самостоятельно отремонтировать свое жилье, поэтому часто помощь оказывают государственные учреждения», — говорится в сообщении.



В этом году строительные материалы для ремонта приобрели за средства материального резерва Донецкой области и переданы гражданам бесплатно.

в Донецкой области осенью возобновится программа восстановления поврежденного вследствие боевых действий жилья. На протяжении двух месяцев сотрудники ГСЧС планируют восстановить около 400 домов.