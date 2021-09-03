КПВВ «ДНР» под Донецком не будет работать 17 и 24 сентября

КПВВ группировки «ДНР» «Еленовка» под Донецком не будет осуществлять пропуск людей и транспорта на въезд и выезд 17 и 24 сентября.



Об этом сообщает «межведомственный оперативный штаб ДНР».



Там объяснили это «техническими причинами».



Других подробностей не сообщается.



Пункт пропуска «Еленовка» связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



КПВВ «Еленовка»/«Новотроицкое» работает только по понедельниками и пятницам. Пересечь пункт пропуска можно по определенным правилам. В остальные дни работу пункта пропуска блокирует «ДНР», ссылаясь на ковидные ограничения.