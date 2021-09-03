На Донетчине растет число больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации

В Донецкой области ежедневно, начиная с 28 августа, возрастает количество больных COVID-19, которые лечатся в стационарах. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в пятницу.



«На сегодня лечатся амбулаторно и стационарно 1 520 человек, в ковидных стационарах находятся 327 человек. Динамика за прошлую неделю составляет +66 человек, то есть прирост 25%», – отметил Педенко.



Он напомнил, что Донецкая область находится пока в «зеленой» зоне эпидемической опасности.



«Мы занимаем 7-е место вместе с Одесщиной по заболеваемости на 100 тысяч населения, у нас этот показатель составляет 66 на 100 тысяч. Средний по Украине показатель составлет 57. Если этот показатель будет больше 75, то область переведут в "желтую" зону», – пояснил представитель облздрава.



По его словам, остальные показатели по области не превышают среднеукраинские, за исключением коэффициента случаев инфицирования. По Украине этот показатель составляет 4,7, а в Донецкой области – 6,1.



Всего с начала пандемии на Донетчине ковидом заболели 94 084 человека. Из них выздоровели – 90 083, а 2 481 – умерли.