«ДНР» заявила, что нефтебазу в Донецке подорвали с беспилотника

Группировка «ДНР» объявила, что причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стал сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата. Об этом заявил первый заместитель «министра информации ДНР» Даниил Безсонов в своем телеграм-канале.



Он утверждает, что это был якобы украинский беспилотник.



«С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом», — заявил Безсонов.



В то же время в «МЧС ДНР» сообщили, что пожар на нефтебазе в 16:10 был полностью ликвидирован. По версии «ведомства», предварительная причина пожара — «попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара».



О пострадавших в результате взрыва и пожара не сообщается.



Позднее глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что взрыв на нефтебазе в Кировском районе Донецка был квалифицирован как террористический акт.



«Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника. Результаты работы спецслужб свидетельствуют, что в очередной раз на территории республики был совершен террористический акт», — утверждает Пушилин.

Сегодня днем в Донецке на нефтебазе Кировского района произошел взрыв.