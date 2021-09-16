Кулеба раскритиковал ООН за игнорирование Крымской платформы

Организация объединенных нацией проигнорировала саммит Крымской платформы, который прошел в Киеве 23 августа, и не была на нем представлена по политическим мотивам. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Это произошло абсолютно по политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности», — сказал он на онлайн-брифинге.



Глава МИД Украины подчеркнул, что ООН должна защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право.



«Когда мы видим участие таких уважаемых организаций как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании нею своей роли и миссии в мире. Могу откровенно дипломатически сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем изменять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право», — добавил Кулеба.

В учредительном саммите Крымской платформы 23 августа приняли участие 46 стран и международных организаций. По итогам саммита всеми участниками была одобрена декларация, в которой Россию признали госудрарством-оккупантом.



В Кремле назвали саммит Крымской платформы «антироссийским мероприятием».